Москва, , 15:22 — REGNUM Социальная сеть «ВКонтакте» выступает против преследования людей за посещение соцсетей и публикацию личных мнений. Об этом агентству ТАСС сообщили в пресс-службе компании, комментируя заявление СНБО Украины о преследовании пользователей соцсети.

«Мы выступаем категорически против преследования людей за посещение ими социальных сетей, информационных ресурсов и распространение личного мнения», — заявили в пресс-службе.

Отмечается, что все люди имеют право использовать те площадки, которые считают необходимыми.

Во «ВКонтакте» заявили, что продолжат защищать интересы своих пользователей «во всех странах мира».

Ранее в СНБО Украины заявили, что пользователи соцсети Вконтакте будут попадать на учёт в полицию.