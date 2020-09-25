Нижний Тагил, Свердловская область, , 15:24 — REGNUM Парк Победы в Нижнем Тагиле (Свердловская область) открыли после реконструкции. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе мэрии.

Дорожки парка украсили цветной плиткой, обустроили газоны, обновили систему наружного освещения ‑ и это далеко не все нововведения. Теперь посетители могут воспользоваться площадками для волейбола и баскетбола, детскими и спортивная зоны, скейтпарк, участок для выгула собак.

Парк реконструировали в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».

Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2020 года в Нижнем Тагиле начали возводить «экопарк» в микрорайоне Мичуринские пруды.

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