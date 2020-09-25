Сухум, , 15:58 — REGNUM Парад по случаю Дня победы и независимости Абхазии 30 сентября не состоится в целях снижения риска распространения коронавируса. Об этом сообщает ИА «Апсадгьыл-инфо».

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По данным журналистов, во время празднования пройдут церемонии возложения цветов к мемориалам в Парке Славы в Сухуме, первому президенту Абхазии Владиславу Ардзинбе в селе Нижняя Эшера и могиле второго президента республики Сергея Багапшы в селе Джгерда.

Кроме того, в 18:00 30 сентября на Набережной Махаджиров пройдет концерт, посвященный празднику.

Сообщается, что сократить праздничную программу попросили участницы движения матерей погибших в Отечественной войне народа Абхазии 1992 — 1993 года. Кроме того, с такой же просьбой к президенту республики Аслану Бжании обратились и депутаты парламента.

Напомним, 30 сентября в Абхазии празднуют освобождение страны от грузинской армии, вторгшейся в Сухум.

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