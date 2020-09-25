Владивосток, , 15:49 — REGNUM Продажа зарубежных туров в страны Юго-Восточной Азии сейчас не является законной. Об этом 25 сентября сообщает пресс-служба правительства Приморского края, ссылаясь на Агентство по туризму региона.

Пляж в Нячанге (Вьетнам) Анна Рыжкова (с) ИА REGNUM

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По сообщению пресс-службы ведомства, граждане, которые купили такие путёвки, могут лишиться своих денежных средств.

В марте 2020 года из-за пандемии коронавируса было прекращено регулярное и чартерное авиасообщение с зарубежными странами. В это же время было ограничено и пересечение границы России через железнодорожные, автомобильные, речные, пешеходные и смешанные пункты пропуска.

В настоящее время Россия восстановила авиасообщение с ОАЭ, Танзанией, Египтом, Турцией, Великобританией, Мальдивами, Казахстаном, Белоруссией, Киргизией и Республикой Корея. Несмотря на этом в сети Интернет публикуется реклама о продаже путёвок в государства, которых нет в этом списке.

По словам чиновников, в последнее время в Приморье стали учащаться случаи рекламы туров во Вьетнам и Таиланд на ближайшие даты, а также на октябрь и до конца года с вылетом из Владивостока.

Сообщается, что в системе бронирования туроператоров, а также в полётном расписании могут содержаться сведения о чартерных рейсах по утвержденному в начале 2020 года расписанию. Несмотря на это, сделать бронирование и купить тур на эти направления не представляется возможным. Они отменяются автоматически при наступлении запланированных дат.

Особо подчеркивается, что туроператоры не продают чартерные программы в страны Юго-Восточной Азии. Осуществляется лишь перенос туров, проданных туристам не позднее 31 марта текущего года.

Отмечается, что вышеуказанная реклама туров зачастую не содержит существенной информации об условиях его покупки или использования. В ней нет сведений о возможности переноса тура.

По словам руководителя регионального агентства по туризму Приморского края Владимира Щура, сейчас выезд туристов из России в другие страны (кроме вышеуказанных 11 стран), в том числе в Таиланд и Вьетнам не возможен.

Продажа турагентом таких туров в настоящее время может привести к неисполнению обязательств по договору, а также переносу туров на другое время. При этом очень часто невозможно вернуть деньги во внесудебном порядке.

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