Москва, , 15:43 — REGNUM Российские и греческие власти продолжают вести обсуждение возможности авиационного сообщения на основе возобновления ограниченного числа еженедельных рейсов. Об этом 25 сентября сообщили в посольстве Греции в Москве.

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"Наше предложение состоит в том, чтобы возобновить (авиационное сообщение с РФ — прим. ИА REGNUM) на основе ограниченного числа рейсов в неделю в соответствии с протоколами и текущей эпидемиологической ситуацией», — приводит сообщение посольства ТАСС, в котором также указывается, что такое предложение делается ввиду проведения российскими властями переговоров с компетентными органами других стран о возобновлении коммерческого авиасообщения на более регулярной основе.

Также в греческом диппредставительстве уточнили, что переговоры о возможности авиационного сообщения между Россией и Грецией продолжаются.

Как сообщало ИА REGNUM, с 22 сентября власти Греции продлили разрешение на въезд в страну до 50 тыс. граждан РФ в неделю при условии наличия у них отрицательного теста на коронавирусную инфекцию и ваучера с подтверждением брони номера в гостинице.