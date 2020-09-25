Москва, 25 сентября 2020, 15:15 — REGNUM В мэрии Москвы перейдёт на удалённую работу 30% персонала. Об этом 25 сентября сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в личном блоге.
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Изменение режима работы запланировано с понедельника, 28 сентября.
Ранее стало известно о планах московского правительства перевести на «удалёнку» максимальное количество сотрудников.
Как сообщало ИА REGNUM, мэр Москвы Сергей Собянин рекомендовал главам столичных компаний перевести часть трудовых коллективов на дистанционную работу.
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