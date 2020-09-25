Элиста, , 15:14 — REGNUM В Республике Калмыкия в связи с ростом числа случаев заражения коронавирусной инфекцией развернули дополнительные койки для пациентов с COVID-19. Об этом в Instagram сообщил министр здравоохранения республики Юрий Кикенов.

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«Несмотря на то, что заболеваемость коронавирусной инфекцией стабильная на сегодняшний день, и признаков роста мы пока не наблюдаем, тем не менее, с учётом наступления холодов и возможным возникновением микст-инфекций, то есть совмещение гриппа и коронавируса, дополнительные коечные мощности потребуются. <…> Система здравоохранения на сегодняшний день развернула практически во всех районах республики инфекционные госпитали и резервов как таковых больше не будет», — отметил глава ведомства.

По словам Кикенова, коечный фонд республиканской больницы будет увеличен до 300 мест. Ещё один госпиталь, с учётом роста заболеваемости, открывается в Городовиковске.