Екатеринбург, , 15:20 — REGNUM На праймериз «Единой России» по довыборам в Екатеринбургскую городскую думу победили экс-депутат гордумы Антон Швалёв и бизнесмен Виталий Чачин. Об этом сообщили в пресс-службе свердловского отделения партии.

Ранее Чачин и Швалёв участвовали в выборах в гордуму от партии «Справедливая Россия». Швалёву даже удавалось избраться в одном из прошлых созывов, а Чачин проиграл мандат ныне покойной Елене Дерягиной.

Также в праймериз участвовали член Общественной палаты Екатеринбурга Александр Гавриленко и помощник депутата свердловского Заксобрания Анатолия Никифорова Игорь Рубцов.

Как сообщало ИА REGNUM, довыборы в гордуму по двум одномандатным округам пройдут 22 ноября 2020 года.