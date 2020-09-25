Москва, , 15:11 — REGNUM В Финляндии проводится эксперимент по тестированию туристов на коронавирус. В аэропорту Хельсинки запустили пилотный проект — распознают зараженных коронавирусом людей собаки, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

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Принцип нового метода тестирования такой: турист проводит салфеткой по шее, кладет её в специальную емкость, затем салфетку обнюхивает собака. Если собака распознает коронавирус, пассажир отправляется в медклинику аэропорта.

По данным исследования финских ветеринаров, служебные собаки способны распознать зараженных коронавирусом с точностью 100%. Но к такой работе готовы не все животные — после обучения их 16 отобрали 10 собак.

Как сообщало ИА REGNUM, Финляндия планирует закрыть передвижение туристов через границы с Эстонией, Швецией и Норвегией из-за роста числа новых заражений коронавирусом в этих странах.

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