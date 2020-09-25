Элиста, , 15:08 — REGNUM В Республике Калмыкия растёт число неустановленных источников распространения коронавирусной инфекции, сообщил 25 сентября в Instagram главный государственный санитарный врач по Республике Калмыкия Джангар Санджиев.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: в ожидании карантина — все новости»

По его словам, количество неустановленных контактов заражения SARS-CoV-2 растёт. Так, если в мае этот показатель составлял до 20%, то сегодня в 30% случаев установить источник инфекции невозможно, что приводит к распространению инфекции.

ИА REGNUM напоминает, что в Калмыкии за истекшие сутки положительный результат теста на коронавирус получили 72 человека. С начала пандемии в республике зарегистрировано 6 тыс. 162 случая заражения SARS-CoV-2.

Читайте ранее в этом сюжете: В Калмыкии растёт число случаев заражения коронавирусом