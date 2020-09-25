Пермь, , 15:07 — REGNUM Прокуратура внесла представление заместителю председателя правительства Пермского края за то, что в регионе несвоевременно определена величина прожиточного минимума для пенсионера, необходимая для установления социальной доплаты к пенсии на 2021 финансовый год, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Согласно требованиям законодательства величина должна быть определена не позднее 15 сентября и доведена до сведения Пенсионного фонда России. Однако законопроект рассмотрен Заксобранием Прикамья только 24 сентября.

Как сообщает пресс-центр Законодательного собрания Пермского края, депутаты установили величину прожиточного минимума пенсионера на 2021 год в размере 9 124 рубля. В 2019 году прожиточный минимум пенсионера составлял 8 777 рублей.