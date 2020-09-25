Москва, , 15:05 — REGNUM Во вторник, 25 сентября, в музыкальном театре «Геликон-опера» открылась новая образовательная программа для победителей и финалистов конкурса управленцев «Лидеры России». Она подготовлена Мастерской управления «Сенеж» президентской платформы «Россия — страна возможностей» и клубом «Эльбрус». Программа «Развитие аутентичного лидерства через театр компетенций» предполагает использование театральных техник для формирования собственного аутентичного стиля лидерства у слушателей.

«Театр компетенций» Фото предоставлено пресс-службой АНО «Россия — страна возможностей»

Аутентичное лидерство — это самобытное качество управления нового поколения руководителей, которые следуют своим ценностям и принципам, добиваются своих целей, не стремятся никому подражать.

«Современныйтеатр формирует вокруг себя сообщество, сильные лидеры делают то же самое — объединяют вокруг себя единомышленников, транслируют общую систему ценностей. Наша новая программа «Развитие аутентичного лидерства через театр компетенций» или, как мы называем ее, «Театр компетенций» поможет сформировать аутентичный стиль лидерства — новые компетенции у тех, кто формирует свою команду и собственные сообщества. Программа построена таким образом, что слушатели смогут не только научиться понимать людей, примеряя разные роли, но и создавать собственные сценарии — по сути, «дорожную карту», которая поможет двигаться к достижению своей цели и при этом учитывать интересы других людей», — сказал, генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров.

Сергей Новиков, начальник управления президента РФ по общественным проектам, считает, что программа «Театр компетенций» позволит управленцам — Лидерам России — овладеть новыми навыками.

«Главный из них — это способность поставить себя на место человека, к которому ты обращаешься, как в театре на место зрителя. Потому что в театре все, начиная от работника кассы до исполнителя главной партии, работают ради зрителя. Если наши чиновники и руководители самого разного уровня будут ставить себя на место зрителя — целевой аудитории, людей, ради которых они работают — то все изменения будут проходить эффективнее», — отметил он.

Новая образовательная программа ориентирована на принципы известной системы актерского мастерства режиссера Константина Станиславского. В рамках первого модуля программы с участниками будет работать режиссерско-постановочная группа известного во всем мире коллектива «Геликон-оперы» по главе с его создателем и творческим вдохновителем Дмитрием Бертманом: «Система Станиславского универсальна и необходима не только при создании творческого произведения, но и в процессе управления людьми. Мы разработали программу, которая позволит выявить самых ярких, талантливых и харизматичных будущих руководителей, способных ответственно и самостоятельно принимать решения в любых обстоятельствах, научить слушать и слышать, управлять вниманием и эмоциями, а также осознать важность ораторского мастерства и искусства самопрезентации».

Во время обучения слушатели на время станут актерами, узнают, как работают сценаристы, продюсеры и режиссеры. Труппа «Геликон-оперы» поможет превратить обучение в совместную постановку, цель которой понять, как замысел воплотить в реальное действие.

«Все программы Мастерской управления «Сенеж» направлены на изменение стереотипов, выход из привычной и понятной зоны взаимодействия и общения для открытия новых граней себя и окружающей действительности. И наша новая программа не исключение. «Театр компетенций» сочетает в себе два ключевых направления деятельности современного лидера: первый — познание себя, поиск своего стиля лидерства, а второй — улучшение жизни других и общества, через реализацию социальных проектов», — сказала Мария Афонина, проректор по образовательной деятельности Мастерской управления «Сенеж».

Программа состоит из трех модулей, которые пройдут в очном формате. Первый — «Театр лидерства» — посвящен самопознанию и освоению основных инструментов, формирующих аутентичное лидерство. Во втором модуле, который называется «Таланты и команды», участники смогут не только сформировать группы для выполнения общего проекта, но и раскрыть свой потенциал. В третьем модуле программы — «Общее дело» — будут представлены принципы работы с различными сообществами через призму инструментов и навыков работы творческих театральных коллективов.

Слушателями новой программы стали 68 «Лидеров России».

«Уверена, что профессионализм наших партнеров по творческой части — группы «Геликон-опера» поможет Лидерам раскрыть ресурсы образного мышления и поделиться навыками творческого познания мира. Любому управленцу важно работать с решением задач комплексно — на стыке отраслей и сфер деятельности, использовать междисциплинарный подход, занимая творческую позицию в проекте, как на программе «Развитие аутентичного лидерства через театр компетенций», так и за ее пределами», — прокомментировала программу директор департамента кадровой политики и развития персонала Минэкономразвития РФ, победительница первого сезона конкурса «Лидеры России», председатель клуба Лидеров России «Эльбрус» Татьяна Дьяконова.

Партнерами программы «Развитие аутентичного лидерства через театр компетенций» выступают Ассоциация граждан и организаций по содействию развитию корпоративного образования «МАКО», Московский музыкальный театр «Геликон-опера» и Московская школа управления СКОЛКОВО.