Стокгольм, , 15:14 — REGNUM В министерстве труда Швеции услышали просьбы и обращения граждан, которые во время пандемии коронавирусной инфекции были вынуждены работать удалённо. Об этом 25 сентября во время пресс-конференции заявила глава ведомства Ева Нордмарк, сообщает новостное агентство SVT Nyheter.

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По её словам, работа из дома действительно отличается от исполнения привычных обязанностей на рабочем месте в спокойной обстановке. Поэтому правительство Швеции сделает всё, что не бросить граждан одних перед лицом возникающих трудностей на фоне пандемии.

«Многие подчёркивают свободу иметь возможность организовать свою работу так, как им удобно, и избежать затрат времени на то, чтобы добраться до места работы. Но многие также свидетельствуют об изоляции, и в случае нарастающего давления, существует риск того, что граница между личной жизнью и работой будет размыта», — заявила Нордмарк.

Пандемия, по словам министра, также сказалась не только на качестве, но и количестве выполняемой работы:

«В некоторых группах наблюдается высокая рабочая нагрузка. Мы наблюдаем проблемы с графиком работы, условиями труда. Летом, как мы увидели, некоторым не разрешили взять отпуск, и это также может иметь значение для острых кризисных ситуаций в будущем».