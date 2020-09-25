Стокгольм, 25 сентября 2020, 15:14 — REGNUM В министерстве труда Швеции услышали просьбы и обращения граждан, которые во время пандемии коронавирусной инфекции были вынуждены работать удалённо. Об этом 25 сентября во время пресс-конференции заявила глава ведомства Ева Нордмарк, сообщает новостное агентство SVT Nyheter.
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По её словам, работа из дома действительно отличается от исполнения привычных обязанностей на рабочем месте в спокойной обстановке. Поэтому правительство Швеции сделает всё, что не бросить граждан одних перед лицом возникающих трудностей на фоне пандемии.
Пандемия, по словам министра, также сказалась не только на качестве, но и количестве выполняемой работы: