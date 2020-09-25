Екатеринбург, , 15:08 — REGNUM Автоинспекторы Екатеринбурга проверили, как соблюдаются правила перевозки детей в автомобилях. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в городском отделении пропаганды ГИБДД.

Рейд прошёл в рамках «Недели безопасности». Сотрудники инспекции оценили, имеются ли в транспортных средствах автокресла и правильно ли они используются.

К административной ответственности пришлось привлечь семерых водителей. Они пренебрегли безопасностью своих детей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в ГИБДД заявили об установке новых 100 камер на дорогах Свердловской области.

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