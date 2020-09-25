Нур-Султан, , 14:56 — REGNUM Министр образования и науки Казахстана Асхат Аймагамбетов получил казахстанскую вакцину против коронавируса, сообщает 25 сентября агентство «Казинформ».

По его словам, прививку против коронавируса он получил более месяца назад. Министр отметил, что после вакцинации никаких катаральных явлений у него не было, а температура тела оставалась в пределах нормы.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 августа представитель министерства здравоохранения Казахстана Багдат Коджахметов заявил, что бесплатную вакцину против коронавируса в республике получат около 2,2 млн человек.

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