Снежинск, Челябинская область, , 14:55 — REGNUM В Снежинске Челябинской области осуждён бывший директор «Объединения муниципальных общежитий». Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Его признали виновным в присвоении денег. По данным следствия, ещё в 2014 году гражданин трудоустроил своего знакомого на полставки на должность слесаря-сантехника. При этом установил ему надбавки, стимулирующие выплаты и доплаты, которые не отвечали размерам оплаты труда работающих слесарей-сантехников.

Трудоустроенный знакомый отдал директору свою банковскую карту, с которой тот снимал деньги. В 2014—2018 годах он вывел с неё более 422 тыс. рублей. Подсудимый частично возместил причинённый ущерб, заплатив 340 тыс. рублей. Суд лишил его на четыре года занимать подобные должности и удовлетворил иск прокурора о взыскании остатка ущерба в сумме 82 тыс. рублей.