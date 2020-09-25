Санкт-Петербург, , 15:05 — REGNUM Петербург запросил советов у Роттердама по развитию велосипедной инфраструктуры. Как рассказали в Комитете по развитию транспортной инфраструктуры Санкт Петербурга, в формате видеоконференции встретились и.о. директора Городского центра управления парковками Дмитрий Ваньчков с роттердамскими коллегами, поскольку Нидерланды являются одной из самых «велосипедных» стран мира.

1 Велосипедист на Невском проспекте Дарья Драй © ИА REGNUM

«Опыт этой страны представляет особый интерес для Петербурга, который находится в начале пути создания непрерывной, удобной и безопасной сети веломаршрутов», — заметили в Смольном.

Ваньчков подчеркнул рост интенсивности велосипедного движения в Петербурге, в особенности на участках с обустроенной инфраструктурой.

«Сейчас совместно с частными операторами вело‑ и самокатшеринга мы прорабатываем возможность увеличения в городе велосипедных парковок для упорядочивания размещения велосипедов и самокатов», — поделился чиновник.

В свою очередь велоинфраструктура в Роттердаме обустраивается уже на протяжении 40 лет, и за последнее десятилетие количество велосипедистов в центральной части города увеличилось на 45%. При этом ежегодно на создание велоинфраструктуры в Роттердаме выделяется порядка 6 млн евро.

В Петербурге же к 2023 году только планируют довести протяженность веломаршрутов до 194 км.

Специалист по велосипедному движению в Роттердаме Кристианес Барт рассказал, что в его городе подходят к созданию инфраструктуры «экспериментально»: то есть, прежде чем установить велопарковку, на участке размещают временную конструкцию, которую заменяют на постоянную, только если она оказывается популярной.

Кроме того, при строительстве новых зданий в обязательном порядке проектируются подземные велопарковки, ёмкость которых зависит от типа и размера здания, а неправильно припаркованные велосипеды эвакуируются. В связи с ростом популярности средств индивидуальной мобильности среди жителей Роттердама для электровелосипедов и электроскутеров планируется выделить отдельные полосы движения на магистральных улицах, а для велосипедистов планируется расширить существующие велодорожки, чтобы три и более велосипедистов могли двигаться параллельно.

Дмитрий Ваньчков предложил рассмотреть стратегии, принципы и способы развития велосипедной инфраструктуры в Роттердаме, а также обратился к коллегам из Нидерландов с просьбой дать свои рекомендации по развитию велосипедной инфраструктуры в Петербурге.

Читайте ранее в этом сюжете: Между Москвой и Петербургом планируют создать велотрассу