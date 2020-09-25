Пекин, , 14:53 — REGNUM Испытания произведенных в Китае вакцин он COVID-19 выявили легкие и приемлемые побочные эффекты. Об этом заявил член Китайской академии инженерных наук Ван Цзюньчжи.

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«Исходя из имеющихся на нынешний момент данных, при вакцинации от COVID-19 признаков антителозависимого усиления инфекции не обнаружено», — сказал он на пресс-конференции в Пекине.

Феномен антителозависимого усиления заключается в том, что при взаимодействии возбудителя болезни с антителами усиливается эффективность проникновения вируса в клетки организма, после чего происходит его репликация, уточнило РИА Новости.

Как сообщалоИА REGNUM, учёные в Хьюстоне по результатам исследования более чем 5 тыс. геномов коронавируса, обнаруженных в ходе первой и второй волны эпидемии, пришли к выводу, что коронавирус с начала его появления продолжает мутировать. При этом одна из таких мутаций могла сделать его более заразным.

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