Ставрополь, , 14:56 — REGNUM Первый на Ставрополье Центр опережающей профессиональной подготовки (ЦОПП) начал свою работу на базе краевого аграрного университета. Он создан в рамках регионального проекта «Молодые профессионалы» нацпроекта «Образование», сообщили ИА REGNUM 25 сентября в пресс-службе губернатора края.

Отмечается, что в центре за три-четыре месяца можно получить прикладные знания и профессиональные навыки по любому из более чем 30 направлений деятельности — от информационных технологий и финансового планирования до поварского дела и парикмахерского искусства.

Все программы обучения в ЦОПП синхронизированы со стандартами подготовки кадров движения Worldskills Russia. Ожидается, что уже в 2020 году переобучение здесь пройдут порядка 2,1 тыс. человек.

В пресс-службе губернатора добавили, что в рамках регионального проекта «Молодые профессионалы» до конца 2024 года на Ставрополье планируется внедрить практико-ориентированные программы обучения во все учреждения профессионального образования. В этот же период при учебных заведениях края должно быть открыто не менее 50 мастерских с современной материально-технической базой. Первые 10 из них, как отмечается, уже работают.