Златоуст, Челябинская область, , 14:48 — REGNUM В Златоусте Челябинской области часть потолка внутри многоквартирного дома рухнула на ветерана труда. Об этом пишут СМИ.

По данным изданий, речь идёт о доме № 6 на улице Братьев Пудовкиных. Якобы кусок упал на голову пожилому человеку. По словам женщины, это произошло в тот момент, когда она вышла на кухню за картошкой.

Прокуратура уже начала проверку по факту ЧП. Предстоит оценить действия должностных лиц управляющей организации, сообщает пресс-служба региональной облпрокуратуры.