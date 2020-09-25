Москва, , 14:48 — REGNUM В работе популярного мессенджера Telegram произошёл сбой. Об этом сообщает 25 сентября портал Downdetector, отслеживающий работу интернет-ресурсов.

Так, в 13:54 мск насчитывалось более 10,2 тыс. отчётов о перебоях с мессенджером.

Три четверти пользователей указали, что не могут подключиться к сервису, 23% пожаловались на невозможность отправить сообщения. Много сообщений о неполадках поступило из Москвы и Санкт-Петербурга, жаловались на них также в Белоруссии и на Украине. В Европе жалобы зафиксированы в Италии, Германии, Франции и других странах.

Позднее в официальном аккаунте Telegram появилось сообщение об устранении неполадок. Администрация сервиса принесла извинения за неудобства.

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