Москва,
25 сентября 2020, 14:49 — REGNUM В эпидемиологических исследованиях применяют излагаемые в курсе медицинской статистики общепринятые статистические показатели. Основными из них являются абсолютные цифры, интенсивные показатели и средние величины, заявила корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры статистики РЭУ им Г. В. Плеханова Ольга Лебединская, комментируя основной критерий определения второй волны коронавируса.
«В зависимости от ситуации, применимы и показатели соотношения, осуществляют выравнивание динамических рядов, дают оценку направления и выраженности тенденции.
Данное утверждение основано на оценке соотношения, но выбор соотносимых показателей не совсем корректен.
Сами посудите: соотношение числа заболевших COVID-19 и выздоровевших — понятие достаточно спорное. Летом число выздоровевших росло вполне закономерно, вследствие пика заболеваемости.
Вновь заразившихся было мало. Сейчас ситуация меняется на противоположную: рост заболеваемости и снижение числа выздоровевших за неимением заболевших.
Есть несколько видов эпидемиологических статистических исследований: кросс-секционное (одномоментное) исследование, результатом которого является показатель pr — доля заболевших на определенную дату; когортные (пролонгированные) исследования — длительные наблюдения за избранной группой (когортой), оценивающий кумулятивную долю числа заболевших и другие.
Более информативным показателем была бы оценка скорости перехода членов изучаемой группы от состояния «здоровый» к состоянию «больной» и, соответственно, относительная «заселенность» состояния «больной», — высказал свое мнение эксперт.
Как сообщало ИА REGNUM, соотношение между количеством случаев заболевания и излечения COVID-19 является основным критерием оценки распространения нового коронавируса, завила директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович.
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