Москва, , 14:49 — REGNUM В эпидемиологических исследованиях применяют излагаемые в курсе медицинской статистики общепринятые статистические показатели. Основными из них являются абсолютные цифры, интенсивные показатели и средние величины, заявила корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры статистики РЭУ им Г. В. Плеханова Ольга Лебединская, комментируя основной критерий определения второй волны коронавируса.

«В зависимости от ситуации, применимы и показатели соотношения, осуществляют выравнивание динамических рядов, дают оценку направления и выраженности тенденции.

Данное утверждение основано на оценке соотношения, но выбор соотносимых показателей не совсем корректен.

Сами посудите: соотношение числа заболевших COVID-19 и выздоровевших — понятие достаточно спорное. Летом число выздоровевших росло вполне закономерно, вследствие пика заболеваемости.

Вновь заразившихся было мало. Сейчас ситуация меняется на противоположную: рост заболеваемости и снижение числа выздоровевших за неимением заболевших.

Есть несколько видов эпидемиологических статистических исследований: кросс-секционное (одномоментное) исследование, результатом которого является показатель pr — доля заболевших на определенную дату; когортные (пролонгированные) исследования — длительные наблюдения за избранной группой (когортой), оценивающий кумулятивную долю числа заболевших и другие.

Более информативным показателем была бы оценка скорости перехода членов изучаемой группы от состояния «здоровый» к состоянию «больной» и, соответственно, относительная «заселенность» состояния «больной», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, соотношение между количеством случаев заболевания и излечения COVID-19 является основным критерием оценки распространения нового коронавируса, завила директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович.

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