Тюмень, , 14:47 — REGNUM В Тюменской области за сутки выявлено 70 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперативный штаб 25 сентября.

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Днём ранее суточный прирост составлял в регионе 67 случаев.

Всего с начала пандемии в Тюменской области на 25 сентября зарегистрировано 9142 случая заражения SARS-CoV-2. Выздоровели 7520 человек, 36 пациентов с COVID-19 скончались.