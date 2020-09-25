Москва, , 14:46 — REGNUM Медики обеспокоены ослаблением мер соблюдения индивидуальной безопасности, в особенности в транспорте. Об этом агентству РИА Новости заявил главный инфекционист Минздрава России Владимир Чуланов.

Люди в масках

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"Главную обеспокоенность специалистов вызывает массовое ослабление режима соблюдения мер индивидуальной безопасности, в особенности на транспорте. Такое положение вещей может внести значительный вклад в дальнейшее увеличение заболеваемости», — сказал Чуланов.

По его словам, нынешний рост числа заражений коронавирусом ожидался, поскольку с начала осени вновь сформировались рабочие и учебные группы, из-за чего выросла нагрузка на транспорт.

Чуланов также не исключил, что увеличение числа выявленных случаев коронавируса связано с перемещением граждан между регионами РФ во время отпусков.

Специалист вновь рекомендовал носить маски в общественных местах, мыть руки, избегать посещения массовых мероприятий, соблюдать социальную дистанцию и избегать близкого контакта с людьми, имеющими симптомы респираторной инфекции.