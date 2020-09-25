Челябинск, , 14:40 — REGNUM В Челябинске под суд отдан 28-летний гражданин, обвиняемый в краже и мошенничестве. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Инцидент произошёл в Советском районе. В новогоднюю ночь с 31 декабря 2019 года по 1 января 2020-го он пришёл в гости к девушке, с которой познакомился на сайте знакомств. Там он украл у неё золотые украшения на сумму 59 тыс. рублей и сдал их в ломбард, а затем убедил её перевести ему 17 тыс. рублей для выкупа украшений.

Ювелирные изделия он так не выкупил. Теперь ещё ждёт процесс в Советском районном суде.