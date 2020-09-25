Магас, , 14:40 — REGNUM В Ингушетии, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом на 25 сентября, находятся на лечении 764 «активных» пациента. Из них проходят лечение на дому в виду относительно удовлетворительного состояния 336 человек, сообщили в минздраве региона. Путем несложных арифметических подсчетов получается, что остальные лица с подтвержденным диагнозом COVID-19 — 428 человека — госпитализированы.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: в ожидании карантина – все новости»

Между тем, в оперативном штабе Ингушетии докладывают, что число госпитализированных составляет 230 человек, при этом среди них всего у 103 пациентов подтвержден коронавирус. Кроме того, в ведомстве уточняют, что 93 человека из числа госпитализированных — это лица старше 65 лет. При этом называется общее число находящихся под наблюдением медиков — 556, в то время как федеральный штаб предоставляет данные о 764 «активных» пациентах.

Из-за такого несоответствия данных федерального и оперативного штаба трудно понять, какова же на самом деле ситуация в Ингушетии с числом находящихся на лечении в госпиталях и на дому. Нет единства и в показателях смертности. Федеральный штаб сообщает о 82 умерших от COVID-19, а региональный — о 83.