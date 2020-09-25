Москва, , 14:40 — REGNUM В Москве за нарушение масочного режима был закрыт ряд магазинов сетей «Пятёрочка» и Eurospar. Об этом заявил руководитель департамент торговли и услуг Алексей Немерюк.

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«За последние сутки была ограничена деятельность еще шесть предприятий торговли, где посетители и продавцы не носили маски и перчатки, не соблюдали социальную дистанцию, в том числе «Пятерочка» и Eurospar», — цитирует Немерюка телеграм-канал «Оперштаб Москвы».

Отмечается, что всего за несоблюдение санитарных требований, введённых из-за пандемии коронавируса, Роспотребнадзор закрыл 49 магазинов.