Бишкек, , 14:39 — REGNUM В Киргизии за последние сутки выявили 175 новых случаев коронавируса, в том числе 13 среди медицинских работников. Об этом сегодня, 25 сентября, сообщил республиканский штаб по борьбе с COVID-19.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: страны в поисках вакцины – все новости»

Всего же в стране с начала пандемии зарегистрировали 45 932 случая коронавирусной инфекции.

За сутки признаны излечившимися 142 жителя республики, у которых ранее был диагностирован COVID-19. Всего за весь период пандемии от коронавируса излечились 42 147 киргизстанцев.

Новых случаев смерти пациентов с коронавирусной инфекцией в Киргизии не зафиксировано. Всего за время пандемии в стране зарегистрировано 1 063 летальных исхода среди заболевших COVID-19.