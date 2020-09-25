Сухум, , 14:50 — REGNUM Депутаты парламента Абхазии рассмотрели и приняли большинством голосов два постановления об амнистии и о перечне лиц, которые под неё попадают. Об этом сообщает ИА «Апсныпресс».

По данным журналистов, амнистию было решено объявить по случаю годовщины Дня победы и независимости Абхазии, который отмечают 30 сентября. Освобождению не подлежат те, кого ранее амнистировали или помиловали, а также осужденные за тяжкие или особо тяжкие преступления.

В остальных случаях по амнистии предлагается освободить всех, кто осуждён на срок не более трёх лет. Осуждённых на срок до пяти лет женщин, участников боевых действий по защите Абхазии и тех, кто попал под уголовное наказание впервые, также предлагается амнистировать.

В постановлении говорится и об освобождении, независимо от срока заключения, всех женщин старше 55 лет, мужчин старше 60 лет, несовершеннолетних, инвалидов и тяжелобольных, а также беременных женщин и матерей, имеющих несовершеннолетних детей.

Условия амнистии предлагается применить к тем, у кого судебное решение не вступило в силу, а также к обвиняемым по уголовным преступлениям.

Напомним, День победы и независимости в Абхазии посвящен победе над грузинскими завоевателями в ходе войны в 1992 — 1993 года.

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