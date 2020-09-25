Чимкент, Казахстан, , 14:36 — REGNUM Главный государственный санитарный врач Чимкента Аблиминап Тулебаев продлил карантин до 12 октября 2020 года, сообщили в департаменте контроля качества и безопасности товаров и услуг.

Жителям и гостям города запрещается проведение мероприятий, связанных с массовым скоплением людей. Сохраняется также ограничение на передвижение по городу лиц, старше 65 лет.

Жителям Чимкента разрешается посещать детские игровые площадки, расположенные во дворах жилых домов и в местах общего пользования группами не более трех человек.

Не менее 50% офисных сотрудников переводятся на дистанционную форму работы при штатном расписании более 30 сотрудников. В торговых центрах будут ежедневно проводить дезинфекцию.

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