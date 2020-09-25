Москва, , 14:27 — REGNUM В Москве вводятся резервные мощности коечного фонда, сообщила вице-мэр Москвы Анастасия Ракова.

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Она рассказала о росте случаев заболеваний и числа госпитализаций в столице, в связи с чем городские власти проводят работу по обеспечению достаточных объёмов коечного фонда.

«Для этого начинаем вводить резервные мощности, которые были законсервированы и зарезервированы специально под инфекции и не задействовались для оказания других видов медицинской помощи, а также объекты, которые использовались в качестве обсерваторов», — сказала она.

Сокращать объёмы плановой и экстренной помощи власти пока не намерены.