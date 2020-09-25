Калуга, , 15:18 — REGNUM Более 100 тысяч рублей придётся выплатить двум осужденным, сбежавшим из исправительной колонии в Медыни, за их розыск. Об этом 25 сентября сообщила корреспонденту ИА REGNUM старший помощник прокурора Калужской области Искрина Басулина.

Винсент Ван Гог. Прогулка заключенных (фрагмент). 1890

В январе 2020 года, отбывая наказание на участке колонии-поселения, двое осужденных совершили побег. Администрацией исправительного учреждения и сотрудниками Управления ФСИН России по Калужской области проводились мероприятия, направленные на их розыск. В итоге беглецы были задержаны и доставлены обратно в колонию. Своими действиями осужденные причинили имущественный вред пенитенциарному учреждению, так как на их розыск были затрачены денежные средства.

«Согласно ст. 102 УИК РФ, в случае причинения во время отбывания наказания материального ущерба государству и юридическим лицам, осужденные к лишению свободы несут материальную ответственность в размерах, предусмотренных гражданским законодательством Российской Федерации. В этой связи прокуратурой области в суд было направлено исковое заявление о взыскании с осужденных денежных средств, затраченных на их розыск. Суд удовлетворил исковые требования прокурора в полном объеме», — сказала Искрина Басулина.

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