Калуга, 25 сентября 2020, 15:18 — REGNUM Более 100 тысяч рублей придётся выплатить двум осужденным, сбежавшим из исправительной колонии в Медыни, за их розыск. Об этом 25 сентября сообщила корреспонденту ИА REGNUM старший помощник прокурора Калужской области Искрина Басулина.
В январе 2020 года, отбывая наказание на участке колонии-поселения, двое осужденных совершили побег. Администрацией исправительного учреждения и сотрудниками Управления ФСИН России по Калужской области проводились мероприятия, направленные на их розыск. В итоге беглецы были задержаны и доставлены обратно в колонию. Своими действиями осужденные причинили имущественный вред пенитенциарному учреждению, так как на их розыск были затрачены денежные средства.
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