Ставрополь, , 14:42 — REGNUM Пилоны фронтовикам Великой Отечественной войны, Героям Советского Союза Андрею Титенко и Владимиру Ткачеву, ныне живущим на Ставрополье, открыли на Алее почетных граждан края, сообщили ИА REGNUM 25 сентября в пресс-службе главы субъекта. Мероприятие, по традиции, состоялось в столице региона в канун Дня края.

Отмечается, что из-за ситуации с коронавирусом в этом году церемонию открытия пилонов почетным гражданам провели с небольшим количеством участников и соблюдением мер противоэпидемиологической безопасности. Оба фронтовика приняли участие в мероприятии в онлайн-формате — из дома. Губернатор Владимир Владимиров обратился к ним, поздравив с Днем края и поблагодарив за Великую Победу.

«Мы помним и всегда будем гордиться вашим подвигом. На нем мы воспитываем наших детей. И будем передавать память о Великой Победе следующим поколениям», — сказал Владимиров.

Добавим, что звание «Почетный гражданин Ставропольского края» уроженцу Шпаковского района Ставрополья Владимиру Ткачеву и выходцу из Сумской области Украины Андрею Титенко было присвоено в январе текущего года.