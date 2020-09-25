Омск, , 14:33 — REGNUM Блогер Алексей Навальный поблагодарил пилотов и омских врачей за спасение своей жизни 20 августа, когда ему стало внезапно плохо в самолёте. Об этом он написал 25 сентября на своей странице в Instagram.

Он подчеркнул, что остался жив благодаря цепи случайностей и действиям «неизвестных добрых людей». Это пилоты, посадившие самолёт в Омске, хотя в аэропорт этого города поступило сообщение об угрозе взрыва. Это также первые работавшие с блогером медики, объявившие, что у него токсическое отравление.

«То есть пилоты и первые медики просто подарили мне дополнительные 15−20 часов жизни», — написал Навальный и поблагодарил этих людей.

При этом он высказал версию, что «убийцы» планировали его гибель из-за невозможности оказания медицинской помощи в самолёте. Смерть, по его словам, должна была наступить менее чем через час после взлёта.

«Мне станет плохо через 20 мин после взлёта, ещё через 15 мин я вырублюсь», — так описал Навальный замысел злоумышленников.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Германии, где Навальный лечился на протяжении месяца, утверждают, что блогера отравили боевым ядом, и тому якобы есть доказательства. В Кремле, однако, не согласны с такой версией, так как подтверждений умышленного отравления до сих пор нет.

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