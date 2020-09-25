Джакарта, , 14:22 — REGNUM Согласно данным глобального индекса кибербезопасности, который оценивает ситуацию в 194 странах, условия кибербезопасности в Индонезии улучшились по сравнению с 2019 годом, сообщает Antara.

Известно, что в 2017 году Индонезия занимала 70-е место, а в оценке 2018 года повысилась до 41-го места. Сейчас Индонезия занимает 21-ю строчку.

Однако данные национального центра кибербезопасности показывают рост кибератак в Индонезии с января по август.

«С января по август 2019 года было совершено 39 330 231 кибератака, и за тот же период 2020 года общее количество атак составило 189 937 542, что почти в пять раз больше», — говорится в заявлении национального центра кибербезопасности.

Что касается данных о взломах с января по август 2020 года, было украдено 36 771 личный аккаунт в ряде секторов, включая финансовый сектор.

Как сообщало ИА REGNUM, танцевальные коллективы из Индонезии и Таиланда провели виртуальное выступление по мотивам «Рамаяны» в рамках 70-й годовщины установления дипломатических отношений между странами.

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