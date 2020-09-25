Петропавловск, Казахстан, , 14:18 — REGNUM По состоянию на 25 сентября в Северо-Казахстанской области от птичьего гриппа погибло 164 тыс. голов птицы разного вида. Об этом 25 сентября заявил руководитель управления ветеринарии Берик Альжанов на брифинге.

По его словам, в частных подворьях пали 14,3 тыс. голов, на Бишкульской птицефабрике — 150 тыс. голов. В связи со вспышкой птичьего гриппа карантин введен в 18 населенных пунктов в восьми районах области.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 сентября три села в Кустанайской области Казахстана закрыли на карантин из-за вспышки птичьего гриппа. Массовую вакцинацию также проводят в Павлодарской области.

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