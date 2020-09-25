Курск, , 14:18 — REGNUM В Курске задержали 32-летнюю женщину, в отношении которой возбуждено уголовное дело по статье «Истязание несовершеннолетнего». Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Курской области.

По версии следствия, она с 2016 года применяла насилие к своему 11-летнему сыну и систематически наносила ему побои. Известно об этом стало, когда водитель такси 22 сентября заснял на видео поездку женщины со своим сыном. Она нецензурно оскорбляла ребёнка и ударила его из-за забытых дома документов. Видеозапись попала в соцсети и вызвала широкий резонанс.

Решается вопрос об меры пресечения в отношении подозреваемой. По уголовному делу проводятся следственные действия. Будет дана оценка действиям должностных лиц органов профилактики и опеки, а также учебного заведения.

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