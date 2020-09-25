Осло, 25 сентября 2020, 14:33 — REGNUM Король Норвегии Харальд V, 83 года, был госпитализирован и сейчас находится в отпуске по болезни. На своем сайте Королевский двор пишет, что причиной стало «тяжелое дыхание». Однако подчеркивается, что речь не идёт о заражении коронавирусом. Об этом 25 сентября сообщило новостное агентство SVT Nyheter.
Его Величество был помещен утром в больницу «Рикшоспиталет, расположенную в Осло.
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