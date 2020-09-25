Москва, , 14:13 — REGNUM Нежелание руководства страны и, в частности, президента РФ Владимира Путина вновь вводить систему жестких ограничений из-за коронавируса вполне понятно — экономика только начала оправляться от последствий весенних противовирусных мер, заявил корреспонденту ИА REGNUM исполнительный директор, совладелец «Нью Рига Финанс Клаб» Петр Бубнов.

«Новый этап затворничества многие из предприятий, выдержавших предыдущий карантин по коронавирусу, могут не пережить, К тому же, несмотря на возобновление роста числа выявленных заболевших, ситуация сейчас намного менее опасная, чем весной.

Во-первых, всё это время продолжался рост количества тестирований, поэтому сегодняшние показатели выявления относительно существенно ниже, чем показатели июня, с которыми их сравнивают.

Во-вторых, ситуация с коечным фондом и количеством аппаратов ИВЛ также улучшилась. Кроме того, уже отработаны методики лечения и запущены в производство эффективные препараты, позволяющие сократить смертность и облегчить течение болезни.

В-третьих, число людей, имеющих иммунитет к новому вирусу, возросло, а скорый запуск массовой вакцинации увеличит его ещё больше.

Однако, как правило, чиновники в таких ситуациях стремятся перестраховаться, так что ужесточение норм по ношению защитных средств сейчас весьма вероятно», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, расслабляться в ситуации с коронавирусом нельзя, возвращаться к ограничительным мерам в России очень бы не хотелось, заявил президент РФ Владимир Путин.

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