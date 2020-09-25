Аккра, , 14:16 — REGNUM Медсестры и акушерки в Гане возобновили работу в четверг, 24 сентября, после завершения бессрочной забастовки. Об этом сообщает ВВС Africa.

По информации репортеров, забастовка была завершена в соответствии с постановлением Национальной комиссии по труду. Теперь медицинские работники имеют право продолжать переговоры с правительством при условии выхода на работу.

Напомним, что медсестры и акушерки требовали улучшения условий труда, включая снижение стоимости аренды жилья и получение транспортных надбавок.

Правительство Ганы обещало завершить переговоры с медицинскими работниками в течение месяца.

По сообщениям журналистов, из-за забастовки пациенты по всей стране остались без медицинской помощи. Из некоторых медицинских учреждений поступали сообщения о смерти пациентов из-за отсутствия надлежащего лечения.