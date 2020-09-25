Саратов, , 15:23 — REGNUM Еще две пациентки в возрасте 59 и 73 лет скончались от последствий заражения новой коронавирусной инфекцией в Саратовской области. Информацию об очередных смертельных случаях подтвердили в региональном минздраве.

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59-летняя пациентка проходила лечение в хирургическом отделении горбольницы по поводу флегмоны стопы. Там у женщины выявили заболевание и перевели в специализированный госпиталь. Во время обследования у пациентки подтвердилось двустороннее поражение легких. Крайне тяжелое состояние женщины проводимая терапия не улучшала, оставалась отрицательная динамика. Погибшая в стационаре провела всего шесть суток, из них два — на аппарате ИВЛ. Пациентка страдала рядом сопутствующих заболеваний — ишемическая болезнь сердца, артериальная гипертензия, атеросклеротический кардиосклероз, ангиопатия нижних конечностей, хроническая почечная недостаточность.

Вторая — 73 летняя жертва инфекции, четверо суток находилась дома, а затем вызвала скорую помощь и была госпитализирована в стационар. Обследование подтвердило у пациентки двустороннюю полисегментарную пневмонию. Женщине проводили комплексное лечение и респираторную поддержку с использованием прон-позиции. Смерть женщины наступила от отека легких, эндогенной интоксикации и декомпенсации хронической сердечно-сосудистой недостаточности. В больнице саратовчанка провела 16 суток, из них 11 дней была подключена к аппарату искусственной вентиляции легких.

На сегодняшний день, 25 сентября, жертвами коронавирусной инфекции в Саратовской области считаются 97 человек.

ИА REGNUM ранее сообщало, в Саратовской области по состоянию на 25 сентября коронавирус подтвержден у 14 966 человек, за сутки инфекцию выявили еще у 107 жителей региона. Выздоровели с начала пандемии 9964 человека, за сутки — 33 пациента.

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