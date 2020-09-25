Москва, , 14:02 — REGNUM Ситуация с коронавирусом с начала сентября в России, действительно, становится тревожнее, но не критичнее. Пандемия коронавируса хотя и начала сдавать свои позиции в начале лета, но полностью капитулировать пока не собирается, заявил корреспонденту ИА REGNUM топ-менеджер ИАЦ «Альпари» Андрей Лобода.

«Введенные ограничительные меры в конце марта принесли зримый результат. Эти достижения необходимо сохранить и приумножить.

Вполне очевидно, что крупному и не только высокотехнологическому бизнесу в густонаселенных городах стоило бы перейти на «удаленку».

Да, будут определенные потери у ряда секторов экономики, например, у авиаперевозчиков, сферы развлечения, туризма.

Эти отрасли явно не будут рады новым ограничениям. В целом, если потери у бизнеса и будут на фоне возможного усугубления ситуации, то они окажутся несущественными.

Фискальные власти уже готовы к бюджетному дефициту в размере 4 трн руб., сегодня они секвестрируют расходы и переоценивают новые источники доходов, усиливая приоритет социальных расходов.

Но главная цель — не допустить реальную вторую волну коронавируса в России. Сегодня здоровье граждан и социальный комфорт граждан стоит на первом месте», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин в ходе онлайн-встречи с избранными губернаторами заявил о нежелании снова вводить в России ограничения, связанные с распространением коронавируса.

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