Душанбе, , 14:01 — REGNUM Национальная гвардия Таджикистана получила от США гуманитарную помощь в виде индивидуальных средств защиты на сумму 169,6 тыс. сомони ($16,5 тыс.), сообщили в посольстве США в Душанбе.

Помощь поступила от отдела военного сотрудничества посольства США. Передано 11 тыс. защитных масок, 100 защитных комбинезонов, 1000 респираторных масок, 100 комплектов защитных очков, термометры и антисептики.

Посол США в Таджикистан Джон Марк Поммершайм заявил, что правительство Соединенных Штатов предоставила республике более $5 млн для борьбы с распространением инфекции.

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