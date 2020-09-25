Варшава, , 13:55 — REGNUM Министерство здравоохранения Польши сообщило новые данные о количестве зараженных коронавирусом. Согласно результатам лабораторного тестирования, прирост за последние сутки поставил очередной рекорд в республике с начала пандемии. Об этом сообщает Polskie Radio 24.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: страны в поисках вакцины – все новости»

Так, последний суточный прирост составил 1587 человек, у которых обнаружен вирус. Также за последние 24 часа 23 человека умерло из-за COVID-19, а 582 — выздоровели. В общей сложности в Польше коронавирус был зарегистрирован у 84 396 человек с начала эпидемии. Из них 2392 человека умерло, 66 740 выздоровело.

Напомним, предыдущий рекорд был зафиксирован вчера, 24 сентября: 1136 новых случаев. До этого самые высокие цифры были получены 19 сентября — 1002 новых случая.