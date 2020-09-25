Оренбург, , 13:51 — REGNUM Оренбургские туристы в 2019 году для организации своего отдыха воспользовались услугами туристических фирм и приобрели 24 604 турпакета на общую сумму 2 млрд 354,5 млн рублей, сообщает Оренбургстат.

По приобретенным путёвкам в России и за рубежом отдохнули 60,9 тысячи оренбуржцев (3,1% среднегодовой численности населения региона). отдых в России предпочли 16,3 тысячи человек. Спросом пользовались курорты Краснодарского края (32,3% от общего количества туристов) и Татарии (18,5%). Стоит отметить, что 28,6% оренбуржцев решили не выезжать на отдых за пределы области.

Путевки за рубеж приобрели 44,6 тысячи туристов. Предпочтение отдано Турции (61,3% от общего количества туристов), Объединенным Арабским Эмиратам (7,1) и Таиланду (6,5%).

Добавим, в 2019 году на территории Оренбуржья в сфере туризма свою деятельность осуществляли 169 организаций: 163 туристских агентства и шесть туроператоров.