Москва, , 13:50 — REGNUM В указе мэра Москвы Сергея Собянина о ситуации с коронавирусом важна часть про ограничение передвижения — для пожилых москвичей и граждан с хроническими болезнями. Судя по комментариям в социальных сетях, не все понимают — это рекомендация или жесткий запрет, заявил корреспонденту ИА REGNUM старший научный сотрудник Санкт-Петербургского института истории РАН, к. и. н Дмитрий Асташкин.

«СМИ усиливают это недоумение оборотами типа «Собянин призвал». А вот про форму контроля за исполнением «призыва» СМИ не пишут.

Другая часть указа про дистанционный режим работы использует оборот «рекомендуется». Выполнение этих рекомендаций потребует от работодателей дополнительных расходов, а ведь многие еще разгребают финансовые проблемы весеннего карантина.

Впрочем, обилие пассажиров без масок в метро ясно показывает, что люди беспечно относятся не то что к рекомендациям, а даже к четко прописанным ограничениям. Видимо, весной мэрия слишком надавила, слишком напугала и жители устали бояться.

Октябрьская статистика покажет — станут ли москвичи реагировать на призывы и рекомендации. Впрочем, слова Собянина касаются не только москвичей.

Весна 2020 года показала, что региональные власти следят за Москвой и перенимают опыт ограничений. К тому же, Москва — главный транспортный хаб России, вирус отсюда легко может разойтись по регионам.

Так что многочисленным гостям столицы тоже стоит внимательно прочитать указ. Нужно бояться не введения штрафов, а самого вируса, тогда и штрафы не потребуются», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, введение нового карантина по коронавирусу осенью 2020 года не одобряют большинство жителей России (57%).

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