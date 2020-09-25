Липецк, , 13:48 — REGNUM В Липецкой области с 30 сентября рекомендация использовать средства индивидуальной защиты в общественном транспорте станет обязательным требованием. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе мэрии.

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В областном центре водители МУП «Липецкий пассажирский транспорт» выходят на рейсы масках, а в автобусах на входе стоят санитайзеры. После каждой смены дезинфицируют поручни, края и спинки сидений, а салон обрабатывают при помощи мотопомпы.

Ранее в управлении дорог и транспорта Липецкой области сообщили, что контроль соблюдения перевозчиками мер профилактики коронавируса усилен с 23 сентября.

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