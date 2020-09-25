Москва, 25 сентября 2020, 13:44 — REGNUM «Волонтёрская рота» в связи с рекомендательными мерами мэра Москвы по самоизоляции людей пожилого возраста и имеющих хронические заболевания открывает корпус помощи. Волонтёры будут собирать заявки и доставлять необходимые продукты питания, медикаменты и другие вещи.
Напомним, пятницу, 25 сентября, мэр Москвы Сергей Собянин выступил с обращением в котором призвал москвичей старше 65 лет и людей страдающих хроническими заболеваниями не покидать дом без особой необходимости с 28 сентября. По словам мэра, в последние дни число выявленных случаев коронавируса значительно увеличилось.
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