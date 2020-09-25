Москва, , 13:44 — REGNUM «Волонтёрская рота» в связи с рекомендательными мерами мэра Москвы по самоизоляции людей пожилого возраста и имеющих хронические заболевания открывает корпус помощи. Волонтёры будут собирать заявки и доставлять необходимые продукты питания, медикаменты и другие вещи.

«Наши активисты, как и весной, будут помогать доставлять нужные продукты пожилым людям. Это очень важно и необходимо для того чтобы минимизировать их контакты в местах массового скопления людей и тем самым снизить риск их заражения. К сожалению, не у всех есть родственники, которые могут помочь, поэтому мы все должны оказать посильную помощь. Совместными усилиями мы победим», — сообщил глава «Волонтёрской Роты» Антон Демидов, отметив, что волонтёры движения во время карантинных мер уже, доставили несколько сотен килограммов необходимых продуктов, лекарств.

«Ни одна заявка не осталась без помощи», — подчеркнул он.

Напомним, пятницу, 25 сентября, мэр Москвы Сергей Собянин выступил с обращением в котором призвал москвичей старше 65 лет и людей страдающих хроническими заболеваниями не покидать дом без особой необходимости с 28 сентября. По словам мэра, в последние дни число выявленных случаев коронавируса значительно увеличилось.

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