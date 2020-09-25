Пекин, , 13:40 — REGNUM Мутации коронавируса, которые он претерпел на сегодняшний день, не повлияют на эффективность разрабатываемых против него вакцин. Такое заявление сегодня, 25 сентября, на пресс-конференции сделал глава Центра биотехнологий министерства науки и техники КНР Чжан Синьминь.

«К настоящему времени мы не увидели серьёзных мутаций коронавируса нового типа», — подчеркнул он.

По его словам, в глобальной базе данных о COVID-19 уже насчитывается более 100 тыс. последовательностей генома коронавируса. Однако сравнение более половины из них показало, что между ними есть большие сходства.

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«Уровень сходства, если говорить о последовательностях нуклеотидов, составляет более 91,3%, — приводит ТАСС слова Синьминя. — Это говорит о том, что мутации протекают в рамках нормы».

Также, по его словам, S-белок, на котором в основном фокусируются работы по разработке вакцины, в целом остаётся стабильным. Поэтому в случае запуска в производство тестируемых на сегодняшний день вакцин «они смогут успешно бороться со всеми последовательностями коронавируса», подчеркнул глава центра.

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Как сообщало ИА REGNUM, учёные в Хьюстоне по результатам исследования более чем 5 тыс. геномов коронавируса, обнаруженных в ходе первой и второй волны эпидемии, пришли к выводу, что коронавирус с начала его появления продолжает мутировать. При этом одна из таких мутаций могла сделать его более заразным.

Добавим, что в специалисты в Сингапуре ведут работу над созданием универсальной вакцины от COVID-19, которую можно будет модифицировать в течение трёх недель в случае мутации коронавируса.