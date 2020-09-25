Санкт-Петербург, , 13:48 — REGNUM В Санкт-Петербурге за последние шесть дней в медицинские организации по поводу присасывания клещей обратились 488 человек, в том числе 31 несовершеннолетний. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

При этом только 58 пострадавших были укушены на территории Санкт-Петербурга, 24 из них — в Курортном районе города. Остальные случаи нападения клещей произошли на территории соседних Ленинградской и Псковской областей.

У пострадавших зарегистрировано два случая заболевания клещевым энцефалитом, в том числе один случай у ребенка. Также зафиксировано десять случаев клещевого иксодового боррелиоза, в том числе два случая у детей.

«Один случай заражения этим заболеванием произошел на территории промышленной зоны «Парнас», остальные — за пределами Санкт-Петербурга», — уточнили в управлении.

Лабораториями Санкт-Петербурга исследовано 790 клещей, снятых с людей. Возбудитель клещевого вирусного энцефалита обнаружен в одной пробе, иксодового клещевого боррелиоза — в 100 пробах.

«В рамках плановой вакцинации поликлиниками города за неделю привито против клещевого энцефалита 294 человека, в том числе 83 ребенка», — подытожили в надзорном ведомстве.

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